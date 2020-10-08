Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa covid-19 sonrası turizmi anlattı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri” konulu konferansa katıldı.

Online gerçekleştirilen konferansın açış konuşmalarını Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin yaptı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, “Tourism After Covid-19” konulu online konuşmasında dünyada yaşanan covid-19 salgını sonrası turizmi anlattı.

Tüm dünyada yaşanan korona virüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlatan Rektör Karamustafa, salgın sonrası turizmin eski canlılığına ulaşması amacıyla turizm çeşitliliği konusunda da yapılması gerekenlerin olduğunu söyledi.

Gerek iklimi gerek doğası gerekse sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle Türkiye’nin, dünyanın önde gelen turizm çekim merkezlerinden birisi olduğuna da değinen Rektör Karamustafa, salgın sonrasında daha küçük ölçekli ancak harcama parametreleri yüksek pazar ve ürünlerin ön plana çıkacağını, önemli olanın bu çerçevede sunulan turizme ilişkin doğal, sosyal ve kültürel değerler ile son zamanlarda giderek önem kazanan ve devletin de ciddi yatırımlar yaptığı sağlık sektörünün ön planda olacağının farkında olunması gerektiğine, bu sebeple başta tutundurma çabaları olmak üzere entegre pazarlama faaliyetlerinin iyi yürütülerek ülkemizde turizmi çeşitlendirmek, “Ar-Ge”ye bağlı eşsiz ürünler ortaya koyarak turizm hareketliliğini dört mevsime yaymak ve korona virüs sonrası oluşacak turizmi şimdiden öngörerek bu çerçevede atılması gereken adımları önceden belirlemek gerektiğini ifade etti.

Rektör Karamustafa, “Ben eminim ki korona virüs salgını sonrası turizmde ciddi bir canlılık yaşanacak ve Türkiye bu turizm hareketliliğinden ve canlılığından gerekli ve hak ettiği payı alacaktır” diyerek, bu amaçla turizm sektörü ile turizm akademik çevrelerinin nitelikli sıkı ilişki ve iletişim içerisinde olması gerektiğine de vurgu yaptı.

Çok sayıda üniversiteden akademisyenin online konuşmacı olarak katıldığı konferans, 10 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek.

