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Kayseri Üniversitesi Senatosu’ndan Azerbaycan’a Destek Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kayseri Üniversitesi Senatosu, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini ve askerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınarken, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek mesajı verdi.Kayseri Üniversitesi Senatosu tarafından yayımlanan bildiride, Ermenistan’ın ağır silahlarla kardeş ülke Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimleri ile askerlerine saldırmakla tehlikeli bir provokasyona giriştiği ve bölgede barış ve istikrarın tesisine gölge düşürdüğü kaydedildi.

Kayseri Üniversitesi Senatosu, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini ve askerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınarken, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek mesajı verdi.
Kayseri Üniversitesi Senatosu tarafından yayımlanan bildiride, Ermenistan’ın ağır silahlarla kardeş ülke Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimleri ile askerlerine saldırmakla tehlikeli bir provokasyona giriştiği ve bölgede barış ve istikrarın tesisine gölge düşürdüğü kaydedildi. Senato bildirisinde şu ifadelere yer verildi:
“Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında yaptığı işgal ve işgal ettiği topraklarda Azeri kardeşlerimize yaptığı soykırım ve işkence halen hafızalarımızdadır. Yukarı Karabağ’ı 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarına yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Ermenistan’ın yaptığı bu saldırı asla kabul edilemez. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Ermenistan, pervasızca, uluslararası hukuk ve kural tanımaz bir biçimde gerçekleştirdiği bu saldırıyla Azerbaycan’ı ve dünyayı test etmeye çalışmıştır. Yaptığı bu haksız eyleme de destekçilerinden sahip çıkmalarını beklemektedir. Ancak Ermenistan şunu iyi bilmeli ki Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında 84 milyona yakın Türkiye bulunmaktadır. Azerbaycan’ın acısı bizim acımızdır. Sürekli kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz. Eğer bugün Ermenistan’ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısı, bölgede, Kafkasya’da yeni bir kaos çıkarma çabası içeriyorsa da bu kaostan nemalanmaya çalışan güçler asla başarılı olamayacaklardır. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir lider ülke olan Türkiye, gerek ülkemizin milli çıkarlarına gerekse Azerbaycan halkına yönelik hiçbir oyuna müsaade etmeyecektir. Terör meselesinde, Kıbrıs meselesinde, Ege meselesinde, Doğu Akdeniz meselesinde haklılığını ve kararlılığını tüm dünyaya gösteren Türkiye, Güney Kafkasya meselesinde haklılığını ve kararlığını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Bölgede barışın tekrar tesisi için Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi ve Ermenistan’ı şımartan güçlerin de bu ülkeye yönelik destekçi tavırlarına bir an önce son vermesi gerektiğine inanıyoruz. Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği savunmayı sonuna kadar destekliyor, Karabağ meselesinde bugüne kadar sessiz kalan uluslararası örgütleri de Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye davet ediyoruz.”

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