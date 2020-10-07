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Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kayseri’nin her alanını geliştirmeye ve güzelleştirmeye kendine hedef edinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri’nin her alanını geliştirmeye ve güzelleştirmeye kendine hedef edinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu’nun bahçesini yeniden düzenleyip adeta çiçek bahçesine dönüştürülmesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzaj alanlarına dikilen çiçekler Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu’nun bahçesine rengârenk bir görünüm kazandırdı.
Kayseri’de ’planlı şehirleşme’ anlayışıyla çalışmalar sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmetlerini her alanda sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu’nun bahçesine peyzaj çalışmaları yapıldı. Birbirinden renkli çiçeklerle yapılan çalışmalar üniversitenin bahçesine ayrı bir güzellik kattı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 10 adet yapraklı ağaç, 5 adet Mavi Ladin, 50 adet Yarı bodur berberis, 50 adet Lavanta Çiçeği, 7 adet Leylandi, 2 adet Mazı, 25 İbreli ağaç, 25 adet Sarmaşık, 60 adet gül dikimi gerçekleşti. Ayrıca ekipler tarafından 3 bin ton Pomza Taşı, bin 200 Beyaz Taş Dolomit, 4 bin 600 metrekarelik alana sulama tesisatı ve püskürtme yapıldı. 55 adet Ağaç Hereği dikimi de gerçekleşti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu Bahçesi’ne yapılan çalışmaların toplam maliyeti 160 bin TL’ye ulaştı.

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