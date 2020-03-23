YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Üniversitesi Uzaktan Öğretime Hazır

Kayseri Üniversitesi Uzaktan Öğretime Hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kayseri Üniversitesi, 23 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan uzaktan öğretime hazır.22 Mart 2020 Pazar günü Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Kayseri Üniversitesi Uzaktan Öğretime Hazır

Kayseri Üniversitesi, 23 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan uzaktan öğretime hazır.
22 Mart 2020 Pazar günü Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başkanlığında KAYUZEM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kalay tarafından ilgili öğretim elemanlarına iki oturum halinde bilgilendirme toplantıları yapıldı. Saat 15.00’te başlayan ilk bilgilendirme toplantısına üniversitenin 15 ayrı eğitim-öğretim biriminden eğitim teknolojileri konusunda uzman akademik personel anahtar eğitim personeli belirlenmiş ve 36 kişilik bu grup katılmıştır. Uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili ve mevcut gelişmelerle ilgili Rektör Karamustafa tarafından öğretim elemanlarına bilgilendirme yaptıktan sonra KAYUZEM Müdürü Mustafa Kalay tarafından sistemin işleyişine yönelik yaklaşık iki saat süren eğitim niteliğinde uzaktan öğretim sistemi üzerinden bilgilendirmelerde bulunulmuştur ki, bu anahtar personel birimlerinde uzaktan öğretim sisteminin yürütülmesinde ilk destek ekibi olarak faaliyet göstereceklerdir. Sonrasında saat 17.00’de senkron ve asenkron olarak yürütülecek olan lisansüstü eğitime yönelik 25 öğretim üyesine lisansüstü eğitim programlarına yönelik eğitim verilmiştir. Bu dersin açılışına da Rektör Karamustafa başkanlık yapmıştır. KAYUZEM Müdürü Mustafa Kalay lisansüstü eğitim verecek öğretim üyelerine sistemi tanıtmış ve sistemin kullanımı ile muhtemel durumlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunmuştur. Eğitim sürecinde Rektör Karamustafa, öğretim üyeleri ile muhtemel alternatifleri değerlendirerek muhtemel durumlara yönelik öğretim üyeleri ile karşılıklı değerlendirmelerde bulunmuştur. Oldukça verimli geçen bu iki toplantı Kayseri Üniversitesinde uzaktan öğretim sisteminin sağlıklı yürütülebilmesi için önemli bir alt yapı oluşturmuştur.
Hafta içerisinde yürütülecek derslerde öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemini verimli kullanması için belirlenen 36 anahtar öğretim elemanı ders verecek öğretim elemanlarına teknik destek sağlayacak ve sistemin tüm üniversite tarafından en verimli şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Kayseri Üniversitesi Uzaktan Öğretime Hazır

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu

Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu

Sokağa çıkamayan şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

Sokağa çıkamayan şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:50
İkindi
16:17
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hipokrat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.