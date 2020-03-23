Kayseri Üniversitesi Uzaktan Öğretime Hazır

Kayseri Üniversitesi, 23 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan uzaktan öğretime hazır.

22 Mart 2020 Pazar günü Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başkanlığında KAYUZEM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kalay tarafından ilgili öğretim elemanlarına iki oturum halinde bilgilendirme toplantıları yapıldı. Saat 15.00’te başlayan ilk bilgilendirme toplantısına üniversitenin 15 ayrı eğitim-öğretim biriminden eğitim teknolojileri konusunda uzman akademik personel anahtar eğitim personeli belirlenmiş ve 36 kişilik bu grup katılmıştır. Uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili ve mevcut gelişmelerle ilgili Rektör Karamustafa tarafından öğretim elemanlarına bilgilendirme yaptıktan sonra KAYUZEM Müdürü Mustafa Kalay tarafından sistemin işleyişine yönelik yaklaşık iki saat süren eğitim niteliğinde uzaktan öğretim sistemi üzerinden bilgilendirmelerde bulunulmuştur ki, bu anahtar personel birimlerinde uzaktan öğretim sisteminin yürütülmesinde ilk destek ekibi olarak faaliyet göstereceklerdir. Sonrasında saat 17.00’de senkron ve asenkron olarak yürütülecek olan lisansüstü eğitime yönelik 25 öğretim üyesine lisansüstü eğitim programlarına yönelik eğitim verilmiştir. Bu dersin açılışına da Rektör Karamustafa başkanlık yapmıştır. KAYUZEM Müdürü Mustafa Kalay lisansüstü eğitim verecek öğretim üyelerine sistemi tanıtmış ve sistemin kullanımı ile muhtemel durumlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunmuştur. Eğitim sürecinde Rektör Karamustafa, öğretim üyeleri ile muhtemel alternatifleri değerlendirerek muhtemel durumlara yönelik öğretim üyeleri ile karşılıklı değerlendirmelerde bulunmuştur. Oldukça verimli geçen bu iki toplantı Kayseri Üniversitesinde uzaktan öğretim sisteminin sağlıklı yürütülebilmesi için önemli bir alt yapı oluşturmuştur.

Hafta içerisinde yürütülecek derslerde öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemini verimli kullanması için belirlenen 36 anahtar öğretim elemanı ders verecek öğretim elemanlarına teknik destek sağlayacak ve sistemin tüm üniversite tarafından en verimli şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.



