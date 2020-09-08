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Kayseri Valiliği memurların yeni mesai saatlerini duyurdu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği tarafından memurların yeni çalışma saatleri duyuruldu.Valilikten mesai saatleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100.

Kayseri Valiliği tarafından memurların yeni çalışma saatleri duyuruldu.
Valilikten mesai saatleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100. maddesi gereğince; İlimizde mesai saatlerinin 09.09.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanması uygun görülmüştür. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Çalışma saatler ise, Sabah: 09.00 - 12.30, Öğleden Sonra: 13.30 - 18.00 olarak belirtildi.

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İmsak
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Sabah
06:06
Öğle
12:41
İkindi
16:16
Akşam
19:05
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Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hipokrat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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