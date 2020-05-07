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Kayseri Valiliği önünde ‘İntihar’ ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir kişinin Valilik önünde intihar edeceği ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri Valiliği önünde ‘İntihar’ ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri’de bir kişinin Valilik önünde intihar edeceği ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Yakınlarının verdiği eşkal doğrultusunda çalışma başlayan ekipler, şahıs kısa süre içerisinde yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, 112’yi arayan bir kişi akrabası olan H.Ç.’nin (48) psikolojik olarak rahatsızlığı bulunduğunu ve Kayseri Valiliği önünde intihar etmek için evden ayrıldığını ihbar etti. İhbar üzerine hareket geçen polis ekipleri, valilik önünde çalışmalarını artırdı. Yapılan çalışmada H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri Valiliği önünde ‘İntihar’ ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi

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Melikgazi
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Melikgazi
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Melikgazi
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