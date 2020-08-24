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Kayseri Valiliği’nden “Dolandırıcılık” uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Şehmus Günaydın’ın ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerinin kullanılarak hesaplara para yatırılmak istenildiğini belirtilerek, vatandaşların ve iş adamların bu kişilere itibar etmemesi gerektiği bildirildi.Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:“Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Şehmus Günaydın’ın ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerinin kullanılarak hesaplara para yatırılmak istenildiğini belirtilerek, vatandaşların ve iş adamların bu kişilere itibar etmemesi gerektiği bildirildi.
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur.”

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