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Kayseri Valiliğinden yasak istisnaları ile ilgili yeni düzenleme

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan istisnalarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldıValilik tarafından yapılan düzenleme ilgili şu ifadelere yer verildi; "Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

Kayseri Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan istisnalarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı
Valilik tarafından yapılan düzenleme ilgili şu ifadelere yer verildi; "Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 16/04/2020 tarihli ve E.6879 sayılı Genelgesi doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince alınan, 16.04.2020 tarih ve 7589 sayılı, 17.04.2020 Cuma gecesi 24:00’dan 19.04.2020 Pazar gecesi 24:00 arasında ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını sınırlandırılan Valilik Genel Emrinin “istisnalar” başlığında yer alan 2.maddenin bendi revize edilmiştir. Buna göre, bulunduğu yerin İl - İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler ile daha önceden sözleşmeye taahhüte bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu mal, malzeme, ürün, araç gereç üreten iş yerleri ve tesislerin, mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydı ile, istisna kapsamına alınmaları uygun görülmüştür. Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur.”

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İkindi
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Akşam
19:23
Yatsı
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Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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