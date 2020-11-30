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Kayseri Valiliği’nin acı günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde Şef olarak grev yapan Mustafa Yıldız, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.Kayseri Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde Şeflik görevinde bulunan 47 yaşındaki Mustafa Yıldız koronavirüs dolayısıyla bir süredir tedavi görüyordu.

Kayseri Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde Şef olarak grev yapan Mustafa Yıldız, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kayseri Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde Şeflik görevinde bulunan 47 yaşındaki Mustafa Yıldız koronavirüs dolayısıyla bir süredir tedavi görüyordu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tedavisi devam eden Mustafa Yıldız, dün akşam koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.
Mustafa Yıldız’ın cenazesi bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Kocasinan
Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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