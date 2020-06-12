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Kayseri ve civarına kuvvetli yağış uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.06.2020 12:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7 Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşlara sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7 Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşlara sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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Yatsı
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Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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