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Kayseri ve Niğde'de berberler açılışa hazırlanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kayseri ve Niğde'de berberler açılışa hazırlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce kapatılan berber ve kuaför salonlarında yeniden hizmet verilmesi için hazırlık yapılıyor.

Melikgazi ilçesinde belediye görevlileri tarafından berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon yapıldı. Ayrıca kuaför ve berber işletmecilerine de yüz siperliği ile dezenfektan dağıtıldı.

İlaçlama çalışmalarını inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde bulunan berber dükkanlarının virüs ve bakterilerden arındırıldığını belirtti. Koronavirüsle mücadele sürecinde aktif olarak her gün dezenfekte, ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, "Normalleşme sürecinde de belediye olarak salgının yayılmaması için elimizden ne gelirse eksiksiz yapacağız. Berberler yaklaşık 2 aydır kapalıydı. Buraları ilaçlamaya başladık, çalışmalarımızı 11 Mayıs’a kadar tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız hijyen kurallarına uyup randevularını alarak berberlere gelsinler." ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlanan berber ve kuaförler ise Melikgazi Belediyesi ve Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

- Niğde

Niğde'de de belediye bünyesinde oluşturulan 3 ekip, 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaför salonlarını koronavirüse karşı etkili kimyasallarla dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, berber ve kuaför salonlarının ücretsiz dezenfekte ettiklerini belirterek koronavirüsle mücadeleye aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan da esnaf adına Başkan Özdemir'e teşekkür etti.

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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