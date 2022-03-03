Kayseri ve Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde ve Niğde'de kar yağışı etkili oluyor.

Erciyes AŞ'den alınan bilgiye göre, kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı merkezde tipi nedeniyle teleferikler ve pistler kullanıma kapatıldı.

- Niğde

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ettiriyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalananlar, yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde kar karlığının 4-10, yükseklerde ise 10-20 santimetre olmasının beklendiğini bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

