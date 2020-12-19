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Kayseri voleyboluna yeni takım

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.12.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kayseri’de Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü kuruldu.

Kayseri’de Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü kuruldu. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü voleybol takımı, Küçük Yıldız Gençler kategorisinde mücadele verecek.
Antrenmanlarına başlayan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü voleybol takımı, 3 yıl içerisinde Türkiye 1. Voleybol Ligine yükselmeyi hedefledi. Alt yapıya önem verecek olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü, antrenör Metin Tutum nezaretinde çalışıyor. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü antrenörü Metin Tutum, "Gençliğe hizmet vatanın geleceğine hizmet düşüncesiyle çok kısa zamanda çok başarılı işler çıkaracağımız yeni kulübümüzde hedef 3 yıl içerisinde 1. Lig’de Kayseri’yi temsil etmek. Hedef büyük, yolumuz uzun, ama arkamızdaki büyük sponsor destekleriyle ve Kayseri’nin en büyük alt yapısı ile inşallah hedefimize ulaşacağız" dedi.
Antrenör Metin Tutum, "Okul-kulüp işbirliği içerisinde başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Okulumuzun kulübü olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik Spor kulübümüzü Türkiye’de tanınır hale getireceğiz. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen okul müdürümüz Necati Arıcı’ya ve kulübümüzün sponsorlarından olan Sezer inşaatın sahibi Adnan Sezer’e teşekkür ederim" açıklaması yaptı.

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