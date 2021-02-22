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Kayseri zabıtasından dilenen çocuklara denetim

22.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, şehir merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yapıp para toplayan, cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, şehir merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yapıp para toplayan, cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı ve polis memurları da katıldı.
Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı, kent içinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı ve polis memurları ile birlikte kentte ana arterlerde ve kavşaklarda vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan, cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetim düzenleyen ekipler, vatandaşlardan para dilenen dilencilerin üzerlerindeki paralara el koyarak, yasal işlem düzenledi. Yapılan denetimlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı küçük yaşta çalıştırılan veya dilendirilen çocukların aileleri ile görüşmeler yaparak, küçük yaşta çocukların çalıştırılmaması ve dilendirilmemesi konularında uyarılar da bulundu.
Zabıta ekipleri, Kayseri halkını, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen, yardım adı altında para toplayan bu tip şahıslara itibar edilmeyerek, para verilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi, denetimlerin ise devam edeceği konusunda bilgilendirmelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

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