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Kayseri’de 1 ayda 41 kişi uyuşturucudan tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.11.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin geçtiğimiz bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda 224 farklı olayda 329 kişiye işlem yapıldı.Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim-14 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme ” suçlarından 224 olayda 329 şahsa yasal işlem yapıldı.

Kayseri’de polis ekiplerinin geçtiğimiz bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda 224 farklı olayda 329 kişiye işlem yapıldı.
Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim-14 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme ” suçlarından 224 olayda 329 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 10’u adli kontrol neticesi serbest bırakılırken, 24’ü ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
“Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 31 şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıslardan 14’ü ifadelerinden sonra mahkemece salıverilmiş olup, 17’si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, yapılan operasyonlarda; 2 kilo 45 gram Metamfetamin, 1 kilo 842 gram Sentetik Kannobinoid, 75 kilo 213 gram Esrar, 211,75 gram eroin, 1 Adet Ektazi, 1,25 gram Afyon Sakızı, 16 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 5 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 2 adet Tabanca, 3 adet av tüfeği, 13 adet mermi ve uyuşturucu madde satışında elde edilen 930 TL para ele geçirildi.

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