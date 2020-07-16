Kayseri’de 1 kilo esrar ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 383 gram plaka esrar ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda yabancı uyruklu M.A., R.D. ve M.E.’nin uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Kayseri - Malatya karayolu uygulama noktasında durduruldu. Ekipler tarafından araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 6 poşet halinde 1 kilo 383 gram plaka esrar, 20 gr metamfetamin maddesi ve 3 bin 885 adet captagon hap ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi ’uyuşturucu madde ticaretinden’ işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

