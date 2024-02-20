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Kayseri’de 1 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklama

İHA İHA
20.02.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kayseri’de 1 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Bozantı Caddesi üzerinde Batuhan Ünlü (27) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şahıslardan biri, tüfekle Ünlü’yü karnından vurdu. Ünlü ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Batuhan Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karıştığı iddia edilen A.G., Y.D., R.U. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden Batuhan Ünlü’nün tüfeğin kabzası ile vurmaya çalışırken silahın ateş aldığı iddia edildi.

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