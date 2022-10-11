Kayseri'de 10 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda H.A'nın ikamet ve eklentilerinde narkotik köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 10 kilo 250 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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