Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 11. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden M.A, 11. kattaki merdiven boşluğunun penceresinden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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