Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Duruşmaya gelmeyen tanık E.Ç'nin dinlenip dinlenmemesi konusunda taraf avukatlarının görüşünü alan mahkeme başkanı, dinlenmemesi yönünde görüş bildirmeleri durumunda savcısının mütalaasını açıklayacağını belirtti.
Müşteki avukatının tanığın dinlenmesi yönünde görüş bildirmesinin ardından mahkemece bu kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
Sanık H.D.E. suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
OLAY
Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021 gecesi 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan sanık hakkında dava açılmıştı.