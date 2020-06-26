YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 1,1 tonluk boğa "Şampiyon" alıcısını bekliyor

Kayseri'de 1,1 tonluk boğa "Şampiyon" alıcısını bekliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.06.2020 15:48 | Son Güncelleme

Kayseri'de 1,1 tonluk boğa "Şampiyon" alıcısını bekliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir besici "Şampiyon" ismini verdiği bin 100 kilogramlık kurbanlık tosunu 30 bin liradan satışa sundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler de çiftliklerinde büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı.

Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi'nde yaşayan besici Barış Arslan'ın satışa çıkardığı kurbanlıklar arasında yer alan "Şampiyon" da iriliğiyle dikkati çekiyor.

"Şampiyon bizim göz bebeğimiz." diyen Arslan, 3 yaşındaki simental cinsi hayvanın, 1 ton 100 kilogram ağırlığında olduğunu ve 30 bin liradan satışa sunduklarını ifade etti.

Arslan, özenle beslediği hayvanının diğer kurbanlıklarının yaklaşık 2 katı ağırlıkta olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:08
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.