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Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi

25.12.2023 11:51 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar S.A. ve H.K. ile avukatları katıldı.

Sanık H.K. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

S.A. ise suçlamaları reddederek, uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Tahliyesini talep eden S.A, "Kolilerden parmak izim çıkmadı. Telefon şifremi verdim, incelenebilir. H.K, beni işin içinde gibi gösteriyor. Maddi durumum iyi, bunlara ihtiyacım yok." dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 14 Ocak 2023'te Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta 116,5 kilogram esrar ele geçirmiş, olayla ilgili S.A. ve H.K'yi gözaltına almıştı.

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