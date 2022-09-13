Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 12 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda ikamet, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ile bisiklet çalınması suçlarından aranan 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alüminyum profil çalınması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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