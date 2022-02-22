YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı

Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı

22.02.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasındaki kavga sırasında, 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayapul Mahallesi Seten Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Bu esnada markete giden 44 yaşındaki H.K, 13 yaşındaki İ.A'nın tabancayla ateş etmesi, S.T. (26) isimli kadın da darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldıNakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı
Adana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiasıAdana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası
Antalya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldüAntalya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
12:57
İkindi
16:00
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Salı

Elit Eczanesi
Melikgazi
Gülşah Eczanesi
Kocasinan
Karacalar Eczanesi
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi
Kocasinan
Tekiner Eczanesi
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi
Kocasinan
Çakmak Eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.