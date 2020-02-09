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Kayseri’de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.02.2020 18:25 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda A.K., A.A.

Kayseri’de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda A.K., A.A. ve H.O. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan üst ve ev aramasında, 8 poşet halinde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Akşam
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Yatsı
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Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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