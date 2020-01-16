Kayseri'de 15 yıldır aranan firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 15 yıldır aranan firari hükümlü ormanlık alandaki bir evde gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "tehdit, mala zarar verme, kasten ağır yaralama ve basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 7 gün cezası bulunan V.Ö'nün, Pınarbaşı ilçesinin Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan babasına ait evde kaldığını tespit etti.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, 2005 yılından beri aranan V.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

