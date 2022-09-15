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Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

15.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 2 şüpheliyi belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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