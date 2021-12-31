Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Talas Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi.

Evdeki aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 5 tabanca, 3 tüfek, 86 fişek, 2 kürk ve 5 televizyon ile 3 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, pitbull cinsi köpek ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ve A.E.P. emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

