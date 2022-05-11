YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

11.05.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan kontrollerde bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan M.K. ve A.K. suçüstü yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyorYabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor
Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulunduAntalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu
Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKütahya'da otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:45
Sabah
05:23
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
19:46
Yatsı
21:17
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.