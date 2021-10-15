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Kayseri'de 200 yıllık jandarma konağı yeniden hizmet verecek

15.10.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşli Mahallesi'nde uzun yıllar atıl kalan tarihi bina Kocasinan Belediyesince restore edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de restore edilen 2 asırlık tarihi jandarma konağı, yeniden güvenlik güçlerine tahsis edilecek.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Güneşli Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan tarihi binada incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, Güneşli Jandarma Komutanlığına tahsis edilecek binayı gezerek, yetkililerden restorasyonla ilgili bilgi aldı.

Tarihi yapıdaki restorasyon çalışmasının Tarihi Kentler Birliği tarafından hem proje hem de uygulama ödülüne layık görüldüğünü belirten Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Tarihi binamız önümüzdeki günlerde yeniden jandarma karakolu olarak açılacak. Uzun zamandır bölgeye hizmet veren jandarma karakolu, belli bir süre atıl vaziyette kaldığı için kullanılamamış. Tescilli yapıyı, yeniden restore edip, gün yüzüne çıkararak eski fonksiyonuyla uygun şekilde hazır hale getirdik. Güneşli ve çevresindeki kırsal mahallere hizmet verecek olan yapı, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak bir birim olarak hayata geçmiş olacak. Jandarma teşkilatımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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