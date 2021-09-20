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Kayseri'de 22 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı

20.09.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 22 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4 ilçede 22 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde Kocasinan, Talas, Tomarza ve Pınarbaşı ilçelerinde evden, iş yerinden, inşaattan, kamu kurum ve kuruluşlarından, bağ, bahçe ve tarladan gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatıldı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin C.Y. ve S.D. olduğu belirlendi.

Kullandıkları otomobille yakalanan ve 22 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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