YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu

Kayseri’de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kayseri’de 39 ekip, 85 polis ile 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan aranan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de 39 ekip, 85 polis ile 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan aranan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Araban Şahıslar Büro Amirliği tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının azaltılması amacıyla haklarında hırsızlık suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. 23 adrese 39 ekip ve 85 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 20 kişiyi yakalamak için adresleri didik didik aradı.
Düzenlenen operasyonda, kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, gibi suçlardan aranan ve 19 yıl ile 1 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:26
Yatsı
20:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.