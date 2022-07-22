Kayseri'de 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kocasinan ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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