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Kayseri’de 236 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın bahçesinde yapılan aramada 236 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Melikgazi İlçesinde A.E.

Kayseri’de 236 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın bahçesinde yapılan aramada 236 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Melikgazi İlçesinde A.E. isimli şahsın bahçesinde yapılan kontrolde 236 kök Kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi. Şüpheli A.E. hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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