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Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

02.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Hakkında "nitelikli yağma" suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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