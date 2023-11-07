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Kayseri’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

07.11.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6'sı ağır 9 kişi yaralandı.

Kayseri’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde B.D. (19) idaresindeki 06 AV 2807 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğini çarptı.

R.K. (21) idaresindeki 01 SY 664 plakalı otomobil de aynı yönde seyreden ve kaza nedeniyle fren yapan M.B. (27) idaresindeki 58 AV 658 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar sonucu olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada B.D. D.G, S.Ö, A.Ç, B.D. ve M.K. ağır, İ.K, N.K. ve B.P. hafif yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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