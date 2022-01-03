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Kayseri'de 3 bin 30 sanık hakkında FETÖ'den mahkumiyet kararı verildi

03.01.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 3 bin 30 sanık hakkında FETÖ'den mahkumiyet kararı verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden bu yana 3 bin 30 sanık hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan mahkumiyet kararı verildiğini söyledi.

Akın, Kayseri Adliyesi'ndeki 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda adalet hizmetini hızlı, etkin ve adil sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Uzmanlaşma gerektiren bir kısım suçlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan özel suçlar soruşturma bürolarının görev alanlarına giren soruşturmaları etkin ve verimli şekilde yürüttüğünü dile getiren Akın, "Yargıda Hedef Süre Uygulaması"na büyük oranda uyulduğunu anlattı.

Akın, "2021 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımızın yüzde 95, ceza ve hukuk mahkemelerimizin ise yüzde 89 oranında hedef sürelere uyduklarını memnuniyetle görüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021 yılında 72 bin 899 soruşturma yürütülmüş, bunların 65 bin 620'si sonuçlandırılmış, 7 bin 279'unun soruşturmasına devam edilmektedir." diye konuştu.

FETÖ ile mücadeleye değinen Akın, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 18 bin 444 şüpheli hakkında FETÖ üyeliği suçundan soruşturma yürütülmüştür. Haklarında kamu davası açılan 4 bin 249 kişinin yargılamaları sonucunda 3 bin 30 sanık hakkında FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyet, 1219 sanık hakkında ise beraat kararı verilmiştir. Ayrıca terör ihbarlarının 6 bin 410'u soyut ve genel nitelikte olduğu tespit edilerek lekelenmeme hakkının korunması kapsamında ihbar kaydı üzerinden soruşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlandırılmıştır."

Akın, geçen yıl "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 671 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "Soruşturmalarda 466 şüpheli hakkında tutuklama, 118 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." dedi.

Uzlaşma müessesesinin başarı ile uygulandığını vurgulayan Akın, 2021'de 3 bin 24 dosyanın uzlaşmayla sonuçlandırılarak yargının iş yükünün azaltıldığını ifade etti.

Akın, toplum yararına birçok çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, Mehmetçik ve LÖSEV gibi vakıflarla bağışta bulunulması ve fidan dikim etkinliklerinin yanı sıra bugüne kadar 6 bin 66 kişiye adli yardım ve adli destek verildiğini sözlerine ekledi.

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