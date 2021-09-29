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Kayseri'de 3 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirildi

29.09.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 bin 600 litre sahte olduğu değerlendirilen zirai ilaç ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezine sahte zirai ilaç getirileceği ve piyasa sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte olduğu değerlendirilen 3 bin 602 litre farklı markalarda zirai ilaç ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, 3'ü de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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