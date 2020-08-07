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Kayseri'de 3 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Kayseri'de 3 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Suriye'de DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Suriye ve Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

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