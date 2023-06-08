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Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası

08.06.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 7 yıl 6 ay, diğerleri 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar eski askeri personel Ş.A. ile H.M. ve G.B. ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ş.A. savunmasında, askeri okulda eğitim gördüğü dönemde örgüt mensuplarıyla sabit hatlardan ardışık arama ile görüştüğü iddiasını reddederek beraatini talep etti.

Sanık H.M. ise terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda ailesinin geçimini sağlamak için öğretmenlik yaptığını söyledi.

O dönem evden iş yerine giderken adliye önünde protesto düzenleyenlerin yanından geçtiğini, kapatılan Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını savunan H.M, tanık beyanlarını da kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık G.B. de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespiti kabul etmedi. Ev sorumlusu olduğu yönündeki tanık beyanının da doğru olmadığını öne süren sanık, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık G.B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Ş.A. ve H.M'ye de aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi, 3 sanığın da yurt dışı yasağı ile mevcut durumlarının devamına hükmetti.

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