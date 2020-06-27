Kayseri’de 3 otomobil kazaya karıştı: 5 yaralı

Kayseri’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu Himmetdede mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 38 LR 225, 38 ADJ 154 ve 38 AFJ 84 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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