Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in öldürülmesi davasında anne hakkındaki beraat kararına itiraz edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi ile 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anne hakkında verilen beraat kararına, müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından itirazda bulunuldu.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde 28 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan H.S'nin "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, anne E.Ö'nün ise beraatine karar verilmişti. Anne hakkındaki beraat kararına, müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuran avukatlar, dilekçelerinde sanık E.Ö'nün de suç işleme kastıyla gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

- Olay

Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen'i 15 Haziran 2020'de döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S. 8 gün sonra özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

