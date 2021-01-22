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Kayseri’de 302 bin 826 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

22.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de 302 bin 826 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Kayseri’de 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde 302 bin 826 öğrenci yarıyıl tatiline girerken, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Buruk bir gün yaşıyoruz” dedi.Kayseri’de korona virüs sürecinde çoğunluğu uzaktan eğitimle devam edilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi.

Kayseri’de 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde 302 bin 826 öğrenci yarıyıl tatiline girerken, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Buruk bir gün yaşıyoruz” dedi.

Kayseri’de korona virüs sürecinde çoğunluğu uzaktan eğitimle devam edilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi. Kayseri’de de dönemin bitmesiyle beraber 302 bin 826 öğrenci ve 20 bin 874 öğretmen ara tatile girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, buruk bir gün yaşadıklarını söyleyerek, “Daha önce öğrencilerimizin okulda olduğu süreçlerde hep birlikte gidip öğrencilerimize canlı canlı karnelerini vermek bizim için ayrı bir sevinç kaynağıydı. Maalesef bugün bu salgından dolayı bunu yapma imkanımız yok. İnşallah ikinci dönem okullarımız açılır da öğrencilerimizi okullarımızda görürüz. Her şeye rağmen eğitim ve öğretim dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim ile çocuklarımıza ulaştılar ve eğitim faaliyetlerini imkanlar el verdiği sürece maksimum yerine getirme gayretleri oldu. Öncelikle öğretmen arkadaşlarımıza bu süreçte vermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için çok zor bir süreçti. Okulda olmak, öğrenciyle yüz yüze olmak öğretmenin hayat kaynağıdır, beslendiği damardır. Bundan mahrum bir şekilde öğrencilerimize ekrandan eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek öğretmenlerimize ayrı bir zorluk kaynağı. Bu zorluklar beraber ellerinden gelen tüm gayreti göstererek bu süreci tamamladılar. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Velilerimiz de bu süreçte bizim en büyük paydaşlarımızdı. Her zaman öyleydiler ama bu uzaktan eğitim sürecinde onların sürekli göz önünde olmaları, onların öğrencilerimizi takip etme gerekliydi. Bunu da ciddi anlamda onlarda yerine getirdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Maksimum verimle geçirdiğimiz bir süreç olduğunu biliyorum. İkinci dönemde de çocuklarımızı okullarda görmek ümidiyle, hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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