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Kayseri'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16.01.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlü D.K'ye yönelik operasyon düzenledi.

Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'deki bir adrese yapılan operasyonda 4 ayrı suçtan toplam 31 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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