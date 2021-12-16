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Kayseri'de 32 olayın faili oldukları iddiasıyla 4 şüphelisi yakalandı

16.12.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 32 olayın faili oldukları iddiasıyla 4 şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 32 olayın faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Yahyalı ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde 32 hırsızlık, kişi ve mala zarar verme, kasten yangın çıkarma olayının şüphelileri A.K, M.K, M.Ç. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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