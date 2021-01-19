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Kayseri’de 34 adrese eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

19.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de 34 adrese eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 134 personelin katıldığı operasyon ile çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 24 şahsa yönelik, 46 ekip ve 134 personelin katılımı ile 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon sonucunda yakalanan 18 şahıs gözaltına alınırken, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 134 personelin katıldığı operasyon ile çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 24 şahsa yönelik, 46 ekip ve 134 personelin katılımı ile 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda yakalanan 18 şahıs gözaltına alınırken, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri’de 34 adrese eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

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