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Kayseri’de 4 uyuşturucu tacirine 30 yıl 2 ay hapis cezası

25.01.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 3’ü tutuklu 4 şahsa toplamda 30 yıl 2 ay hapis cezası verildi.Kayseri Adalet Sarayı 3.

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 3’ü tutuklu 4 şahsa toplamda 30 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 3’ü tutuklu olmak üzere 4 sanık yargılandı. Tutuklu sanıklar A.K., M.H.T. ve H.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundurulurken, İ.Ö. ise duruşma salonunda hakim karşısına çıktı. Savunma yapan sanıklardan A.K., “Uyuşturucu içtim çok pişmanım ama yemin ederim kimseye uyuşturucu satmadım. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık M.H.T. ise ”Uyuşturucu maddeye tövbe ettim. Çok pişmanım beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanıklardan İ.Ö. de savunmasında, “Diyeceğim bir şey yok. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık H.D. “Uyuşturucu içiyorum pişmanım. Ancak kimseye uyuşturucu bulmadım, satmadım. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda sanıklardan İ.Ö..’ye ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay, M.H.T.’ye ‘uyuşturucu kullanmak ve teşvik etmek’ suçundan 2 yıl 2 ay, A.K. ve H.D.’ye ise ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 13’er yıl hapis cezası verdi.

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