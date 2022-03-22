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Kayseri'de 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

22.03.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 farklı adresten 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 7 ayrı adresten yapılan 40 bin 600 bin lira değerindeki ev eşyası çalınması olayının şüphelisi olarak tespit edilen A.S. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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