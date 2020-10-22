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Kayseri’de 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.10.2020 17:58 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Melikgazi İlçesi’nde Y.D.’nin aracında arama yaptı.

Kayseri’de 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Melikgazi İlçesi’nde Y.D.’nin aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 45 bin TL olan 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından Y.D., gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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