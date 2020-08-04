YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de 41 bin 18 adet kurban kesildi

Kayseri’de 41 bin 18 adet kurban kesildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.08.2020 17:31 | Son Güncelleme

Kayseri’de Kurban Bayramı’nda 16 bin 889 adet büyükbaş, 24 bin 129 adet küçükbaş hayvan olmak üzere 41 bin 18 adet kurban kesildi.Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında; pazara gelen hayvanların belgelerinin kontrolü, ekonomik kayıpların yaşanmaması ve hayvancılığımızın sürdürülebilir olması için dişi hayvanlarda ultrasonografi ile gebelik kontrolü, hastalıkların bulaşma ve yayılması engellemek için dezenfeksiyon çalışması ile hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı.

Kayseri’de Kurban Bayramı’nda 16 bin 889 adet büyükbaş, 24 bin 129 adet küçükbaş hayvan olmak üzere 41 bin 18 adet kurban kesildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında; pazara gelen hayvanların belgelerinin kontrolü, ekonomik kayıpların yaşanmaması ve hayvancılığımızın sürdürülebilir olması için dişi hayvanlarda ultrasonografi ile gebelik kontrolü, hastalıkların bulaşma ve yayılması engellemek için dezenfeksiyon çalışması ile hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı. Ayrıca, HAYSAG uygulaması ile hayvanların durumlarının sorgulanması ve yol kontrolleri ile de hayvan refahına uygun hayvan nakillerinin yapılması da sağlandı. Kurban Bayramı öncesinde satış yapılması amacıyla; il dışına 593 adet büyükbaş, 3 bin 342 adet küçükbaş sevk edilirken, Kayseri’ye ise 57 adet büyükbaş, bin 32 küçükbaş hayvanın sevk işlemi yapıldı. Kurban Bayramı süresince; İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından tespit edilen kesim yerlerinde görevlendirilen 120 adet veteriner hekimler ile hayvan refahına uygun kesim yapılması, kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerinin yapılarak, halkımızın sağlıklı gıda tüketmesi de sağlandı.
Kayseri genelinde Kurban Bayramında; 3 bin 735 adet büyükbaş ile bin 7 adet küçükbaş mezbahalarda, bin 207 adet büyükbaş ile bin 12 adet küçükbaş geçici kurban kesim yerlerinde, 11 bin 947 adet büyükbaş ile 22 bin 110 adet küçükbaş köylerde ve ev bahçelerinde olmak üzere, 16 bin 889 adet büyükbaş ile 24 bin 129 adet küçükbaş, toplam da 41 bin 18 adet kurban kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:35
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
19:53
Yatsı
21:23

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayserispor’a taraftar morali

Kayserispor’a taraftar morali

Uzmanı Uyardı: “Ani gelen baş ağrıları ciddiye alınmalı”

Uzmanı Uyardı: “Ani gelen baş ağrıları ciddiye alınmalı”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.